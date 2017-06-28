Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» повысил надёжность электроснабжения населённых пунктов на юге Мурманской области

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» завершены ремонтные работы на линии Л-152 (150 кВ). Специалисты подрядной организации заменили фундаменты четырёх опор ЛЭП, выполнили расчистку трассы от древесно-кустарниковой растительности в объёме 13,46 га. Кроме того, произведено укрепление фундаментов четырёх опор на линии Л-88 (110 кВ).

«Обе эти линии имеют значительную протяженность, и от их работы в большой степени зависит надёжность электроснабжения в центральной и южной частях Кольского полуострова, - пояснил инженер отдела эксплуатации ЛЭП и распределительных сетей Колэнерго Алексей Дроздов. – Проведённый ремонт позволил повысить надёжность электроснабжения крупных населённых пунктов - Мончегорска, Кандалакши, Зеленоборского».

В настоящее время в Колэнерго ведётся активная подготовка к осенне-зимнему сезону 2017-2018 г.г. В текущем году на выполнение ремонтной программы филиала планируется направить более 241 млн рублей.