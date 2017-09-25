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Мурманская область. Арктика25.09.17 12:52

Фильм о Дне знаний, проведенном в Полярных Зорях 1 сентября, занял 2 место в конкурсе

Подведены итоги конкурса городов-участников проекта «Школа Росатома» по проведению общегородского Дня знаний 1 сентября 2017 года. Третий год подряд Полярные Зори занимают почётное 2-е место.

В этом году в конкурсе приняли участие 11 городов присутствия предприятий ГК «Росатом». Победителем конкурса признан День знаний города Заречный.

Благодаря отличной работе сотрудников группы СМИ ООО «Кольская АЭС-авто», телеканала «ТВ Полярные Зори», работников образования и культуры в получился яркий видео-фильм.

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