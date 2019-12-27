Финал Кубка Мурманска по хоккею с мячом обещает быть жарким

В воскресенье, 29 декабря, на стадионе «Строитель» состоится финал Кубка Мурманска по хоккею с мячом. Встреча обещает быть жаркой: на ледовой арене встретятся принципиальные соперники - команды «Торговый порт» и «Электранс».

На пути к финалу команда по хоккею с мячом АО «Мурманский морской торговый порт» одолела команду «Строитель». После этого портовики продолжили победную серию и со счётом 11:1 взяли верх над «Автомобилистом». В этом матче состав команды «Торговый порт» был особенным – в качестве капитана мурманских портовиков на ледовое поле под номером «14» вышел председатель совета директоров АО «ММТП» Александр Масько.

Встреча получилась одной из самых ярких и запоминающихся в рамках Кубка города Мурманска по хоккею с мячом 2019 года. На первых минутах игры соперник открыл счёт, однако, мурманские портовики сразу же перехватили инициативу и не отдавали ее до конца матча. Сергей Чернецкий провёл несколько успешных атак и забил противнику два мяча. После этого, на 29-ой минуте игрового времени капитан команды Александр Масько закрепил успех и точным ударом отправил мяч в ворота противника. Под конец первого тайма Ринат Андержанов и Станислав Карпенко увеличили отрыв в счёте ещё на два мяча.

Вторая половина встречи ознаменовалась полным доминированием портовиков на поле. На протяжении последнего тайма еще шесть голов забили Олег Руднев, Олег Савельев, Яков Красовский, Андрей Медведев, а также Сергей Чернецкий, который оформил «хет-трик». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Торгового порта» - 11:1. В свою очередь, «Электранс» также провел две напряженные игры и одержал две достойные победы над «СШОР № 4» и «Мастер файбер».

«Торговому порту» и «Электрансу» предстоит провести матч за Кубок города в воскресенье, 29 декабря, в 12.00 на стадионе «Строитель».