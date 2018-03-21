Мурманская область. Арктика21.03.18 07:35
Финал Регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьников
23 марта в 12.00 в ГАУДО МО на базе центра «Лапландия» состоится финальный этап Регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В игре примут участие 24 команды в старшей возрастной категории и 16 команд – в младшей.
В этом учебном году в региональном чемпионате приняло участие рекордное количество команд – 72 команды из 14 муниципальных образований Мурманской области.
Команды-финалисты прошли три отборочных этапа, два из которых состоялись в онлайн-режиме, что позволило всем желающим поучаствовать в чемпионате.
Программа финального этапа чемпионата включает в себя проведение трех туров по 15 вопросов интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Победители получат призы и подарки от партнеров чемпионата.
Комментарии
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