Финальный взрыв состоялся в Североморске на Пионерской улице

В Североморске на месте строительства новой школы, завершились буровзрывные работы (БВР). Последний подрыв скальной породы был произведён 26 декабря.

Напомним, что БВР начались в конце июня этого года. Для контроля безопасности вокруг объекта на всех близлежащих зданиях были установлены сейсмодатчики. По словам директора подрядной организации ООО «Специальные работы» Владимир Юнгин, за все время БВР не один из них не зафиксировал показания выше нормы. Для предотвращения разлета осколков скалы и ударной волны, взрываемые скважины «укрывались» песчаной засыпкой.

- За время проведения БВР выполнено тринадцать взрывов. Самая большая масса заряда, которая была взорвана за один раз - 7 тонн. Всего убрано около 50 тысяч кубов скальной породы высотой порядка десыти метров, - рассказал Владимир Юнгин. - Работать было достаточно сложно потому, что близко стоят жилые дома и здания. Старались все делать аккуратно, чтобы не доставлять беспокойство жителям. Самое маленькое расстояние - меньше 50-ти метров - от места работ до сооружения было сегодня: взрывали практически над крышей спортивного центра. Людей из него не эвакуировали.

Глава ЗАТО Владимир Евменьков, наблюдавший за финальным взрывом, поблагодарил коллектив подрядной организации за аккуратно выполненные работы: «Как и обещали, негативного воздействия взрывы на близлежащие дома и здания не оказали. Спасибо, что при производстве взрывных работ учли опасения жителей».

В ближайшее время место взрывов будет расчищено и продолжатся фундаментные работы. Как рассказал директор МБУ «АХТО» Андрей Орлов, фундамент состоит из пяти блоков: «На первом, четвертом и пятом блоках работы выполнены практически на 100% - они уже залиты фундаментом под верхнее строение, которое будет выполняться из стеновых блоков. Устройство второго и третьего блоков начнётся после расчистки территории. Полностью закладка фундамента, я думаю, будет завершена до начала февраля 2020 года. Далее сможем начать строительство школы в полную мощь и, я думаю, догоним то время, которое заняли дополнительные мероприятия по буровзрывным работам».

Завершить строительство коробки планируют к лету 2020 года.