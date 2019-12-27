Жить будем дольше, но нас станет меньше - РосстатУлицу Самойловой в Мурманске «отдают» Новому году и Рождеству
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.12.19 09:29

Финальный взрыв состоялся в Североморске на Пионерской улице

В Североморске на месте строительства новой школы, завершились буровзрывные работы (БВР). Последний подрыв скальной породы был произведён  26 декабря.

Напомним, что БВР начались в конце июня этого года. Для контроля безопасности вокруг объекта на всех близлежащих зданиях были установлены сейсмодатчики. По словам директора подрядной организации ООО «Специальные работы» Владимир Юнгин, за все время БВР не один из них не зафиксировал показания выше нормы. Для предотвращения разлета осколков скалы и ударной волны, взрываемые скважины «укрывались» песчаной засыпкой.

- За время проведения БВР выполнено тринадцать взрывов. Самая большая масса заряда, которая была взорвана за один раз - 7 тонн. Всего убрано около 50 тысяч кубов скальной породы высотой порядка десыти метров, - рассказал Владимир Юнгин. - Работать было достаточно сложно потому, что близко стоят жилые дома и здания. Старались все делать аккуратно, чтобы не доставлять беспокойство жителям. Самое маленькое расстояние - меньше 50-ти метров - от места работ до сооружения было сегодня: взрывали практически над крышей спортивного центра. Людей из него не эвакуировали.

Глава ЗАТО Владимир Евменьков, наблюдавший за финальным взрывом, поблагодарил коллектив подрядной организации за аккуратно выполненные работы: «Как и обещали, негативного воздействия взрывы на близлежащие дома и здания не оказали. Спасибо, что при производстве взрывных работ учли опасения жителей».

В ближайшее время место взрывов будет расчищено и продолжатся фундаментные работы. Как рассказал директор МБУ «АХТО» Андрей Орлов, фундамент состоит из пяти блоков: «На первом, четвертом и пятом блоках работы выполнены практически на 100% - они уже залиты фундаментом под верхнее строение, которое будет выполняться из стеновых блоков. Устройство второго и третьего блоков начнётся после расчистки территории. Полностью закладка фундамента, я думаю, будет завершена до начала февраля 2020 года. Далее сможем начать строительство школы в полную мощь и, я думаю, догоним то время, которое заняли дополнительные мероприятия по буровзрывным работам».

Завершить строительство коробки планируют к лету 2020 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЭкология Арктики в 2019 году ухудшилась
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Комментарий к новости:Депутаты поддержали проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиИмущественные налоги, не уплаченные до 2 декабря, перешли в статус задолженности-PRO ВалютуВалюта «залезла на качели»-PRO ЭнергетикуВ 2019 году Кольская АЭС выработает более 10 млрд. кВт•ч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыЗаконопроект о новых пенсионных накоплениях «гуляет» по министерским кабинетам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
24.12.19: Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов заявил, что в III квартале 2019 года рост реальных доходов россиян составил 3%, а с начала года (по итогам девяти месяцев) - 0,8%. А вы почувствовали эту тяжесть в своих кошельках?Проголосовало: 142 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика