Финансовая система Мурманской области находится в устойчивом положении

Региональное Министерство экономического развития подготовило аналитическую информацию «Об устойчивости региональной финансовой системы в январе-ноябре 2017 года». Как сообщает ведомство, за январь–ноябрь прошлого года объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации, составил 106 млрд рублей, что на 10,1% больше аналогичного периода 2016 года.

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, снизился по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 6,2% и составил 43,6 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, снизилась по отношению к 2016 году и составила в ноябре 2017 года 11,7% (в ноябре 2016 года – 14,1%).

Задолженность по предоставленным кредитам на 1.12.2017 уменьшилась с начала года на 8,5% и составила 143,4 млрд рублей (по состоянию на 1.12.2016 задолженность уменьшилась на 7%).

Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области по состоянию на 1.12.2017 составила 41,1%. Из общей суммы задолженности на задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приходится 59 млрд рублей (снижение с начала 2017 года - в 1,3 раза, по состоянию на 1.12.2016 - снижение на 14%), в том числе: задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), уменьшилась с начала года в 1,3 раза и составила 51,1 млрд рублей, по состоянию на 1.12.2016 - увеличение на 8,8%; задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, уменьшилась с начала года в 1,3 раза и составила 6,9 млрд рублей, по состоянию на 1.12.2016 - снижение в 2,4 раза; задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям, снизилась с начала года на 16,7% и составила 1 млрд рублей, по состоянию на 1.12.2016 - снижение в 1,5 раза.

На задолженность физических лиц приходится 84,4 млрд рублей (увеличение с начала 2017 года на 8,5%, по состоянию на 1.12.2016 - увеличение на 0,1%).

Просроченная задолженность на 1.12.2017 составила 9,5 млрд рублей (уменьшение с начала 2017 года в 1,3 раза, по состоянию на 1.12.2016 – 12,1 млрд рублей с ростом с начала года на 16,3%).

Удельный вес просроченной задолженности составил 6,6%, по состоянию на 1.12.2016 – 7,7%.

В общей сумме просроченной задолженности 69,5% составили кредиты, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам (1,2 млрд рублей и 5,4 млрд рублей, соответственно).

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации в январе-ноябре 2017 года, по отношению к аналогичному периоду 2016 года увеличились на 9,6 млрд рублей (6,9%) и составили 148,8 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам в рублях в ноябре 2017 года составили: физических лиц - 4,5%, нефинансовых организаций – 6,8% (в ноябре 2016 года – 6,3% и 8,2% соответственно).