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Мурманская область. Арктика21.01.19 14:26

Финансовое состояние МЭС – у нас на особом контроле, потому что от него зависит обеспечение теплом наших граждан - губернатор Марина Ковтун

Итоги работы АО «Мурманэнергосбыт» в 2018 году и инвестиционные планы предприятия на 2019 год, реализация которых позволит снизить нагрузку на областной бюджет и повысить надёжность и качество коммунальных услуг, губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с генеральным директором АО «МЭС» Алексеем Степановым.

«Предприятие обеспечивает теплом едва ли не 2/3 жителей области. Мы понимаем, в каких сложных экономических реалиях пришлось работать вторую половину предыдущего года. Наступивший год не обещает быть легче. На особом контроле находится финансовое положение МЭСа, поскольку от него зависит качество обеспечения наших граждан теплом», – подчеркнула Марина Ковтун.

Резкий рост цен на мазут привёл к незапланированным расходам областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов ресусоснабжающих организаций. Мазут продолжает дорожать, поэтому Мурманская область выступает за фиксирование цены на этот вид топлива для тех регионов, где он является единственным, отметила Марина Ковтун.

«Мы будем продолжать эту работу с федеральным центром. Мы настаиваем на том, что нам должны выплатить компенсацию в полном объеме. Кроме того, мы поставили перед федеральным центром требование зафиксировать цену мазута. На рынке мазут дорожает, его цену прогнозировать мы сегодня не можем, следовательно, не можем и прогнозировать объем своих расходов на компенсацию выпадающих доходов ресурсникам», – сказала глава региона.

Несмотря на двойной скачок стоимости мазута, по итогам 2018 года предприятие выполнило свои планы, рассказал Алексей Степанов. Так, практически достроен объект в Ниве-3, открытие планируется в марте. В полном объёме выполнен план капитальных ремонтов сетей. В планах – строительство котельной в Североморске, техническое перевооружение котельной в Заозёрске.

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