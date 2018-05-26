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Мурманская область. Арктика26.05.18 07:10

Финансовый результат ММП от выполнения работ/услуг за 2017 год положительный

24 мая в Мурманском морском пароходстве прошло годовое собрание (ГОС) акционеров, на котором решались ключевые вопросы, связанные с деятельностью компании. На ГОСе были утверждены результаты 2017 года, избраны составы совета директоров и ревизионной комиссии. 

Одним из основных вопросов повестки дня стало избрание генерального директора ОАО «ММП». Большинством голосов акционеры проголосовали за Александра Михайловича Брынцева, с конца октября 2017 года исполнявшего обязанности генерального директора Общества.

Как сообщает пресс-служба ОАО «ММП», Мурманское морское пароходство в отчётном периоде продолжило работать на традиционных направлениях и существенных изменений в географии плавания судов не произошло. Увеличилась загрузка флота в таймчартере и на трансатлантических маршрутах. Балкерный флот ОАО «ММП» в 2017 году выполнил значительный объем перевозок в заграничном плавании, доставляя из российских портов в Европу стальные слябы, уголь, апатит, железорудный концентрат и пр. В целом рост перевозок в загранплавании к 2016 году составил 4,6%.

Получило дальнейшее развитие сосредоточение усилий компании на работе в Арктике. В 2017 году продолжилось сотрудничество с компанией ОАО «Ямал СПГ» на перевозках генеральных грузов направлением на порт Сабетта для реализации проекта строительства завода СПГ и других объектов в рамках комплексного освоения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Как и в прошлые годы суда пароходства перевозили на Ямал генеральные, навалочные и нефтеналивные грузы. Танкерный флот компании показал положительную динамику. Общий объем перевозок в каботаже танкерами «Варзуга», «Индига» и «Котлас» вырос в сравнении с 2016 годом на 11%.

Финансовый результат общества от выполнения работ/услуг за 2017 год положительный.

На возможность получения ОАО «ММП» более высоких результатов за отчётный период повлиял ряд негативных факторов. Среди них  неблагоприятная конъюнктура рынка морских перевозок и низкий уровень фрахтовых ставок, окончание ряда выгодных контрактов, рост бюджета времени ремонта судов и завершение первого этапа строительства проекта «Ямал СПГ», в котором была задействована значительная часть флота компании.

В 2017 году более чем на 10% увеличились доходы компании от прочих видов деятельности, таких как гостиничные услуги, сдача в аренду помещений административных зданий, продажа непрофильного имущества.

Было отмечено, что общие усилия совета директоров и действующей сегодня управленческой команды всецело направлены на увеличение прибыльности работы флота, повышение его эффективности. Компания нацелена на сохранение и развитие традиционного судоходного бизнеса, морских традиций, статуса арктической компании. Уже заключены выгодные контракты на 2018 год с крупными компаниями-грузовладельцами. Продолжается активная работа по поиску и заключению новых соглашений на перевозку высокотарифных грузов. Результаты первого квартала 2018 года и размер полученной прибыли свидетельствуют о наметившейся положительной тенденции, что уже сегодня позволяет вносить в планы будущей жизнедеятельности пароходства проекты по обновлению флота, улучшению благосостояния работников и их семей.

В этот день также состоялся совет директоров ОАО «ММП», на котором были рассмотрены организационные вопросы: избрание председателя и  заместителя председателя совета директоров, секретаря совета директоров. А также был утвержден состав правления ОАО и поставлена задача внести предложения в план работы на следующий период.

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