Финансовый результат работы рыбохозяйственной отрасли Мурмана оценивается специалистами со знаком «плюс» 50%

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Центральным вопросом повестки дня стало обсуждение проекта областного бюджета на ближайшие три года в части госпрограмм, относящихся к компетенции комитета. В их числе – «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» и «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

«Стоимость» первой программы в 2018 году – более 300 миллионов рублей, объёмы финансирования в последующий двухлетний период значительно не изменятся. В то же время, планируется увеличение ассигнований на актуализацию территориальной схемы обращения с отходами, предоставление субсидий муниципалитетам на реализацию мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба.

Председатель профильного комитета Валерий Пантелеев пояснил:

- В регионе сейчас большое количество несанкционированных свалок. С моей точки зрения, прежде чем их ликвидировать, необходимо сделать все, чтобы не образовывалось новых. Эта проблема сейчас очень актуальна для всех муниципалитетов области, поэтому предоставление им субсидий – в приоритете.

Более 800 миллионов рублей будут направлены в следующем году на реализацию госпрограммы «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2019-ом объёмы финансирования составят около 780 миллионов рублей, а в 2020 году – более 780 миллионов рублей. Наибольшее увеличение ассигнований (более 50 миллионов рублей) ожидается по направлению «развитие рыбохозяйственного комплекса».

Комитет согласился с основными параметрами проекта бюджета и рекомендовал Думе принять его в первом чтении.

Депутаты обсудили и приняли к сведению информацию Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области о ситуации в рыбной отрасли региона. По данным ведомства, 2017 год для рыбохозяйственного комплекса можно считать стабильным, отмечается рост важных показателей. Финансовый результат работы отрасли оценивается специалистами со знаком «плюс» более чем на 50%, также значительно выросли налоговые отчисления и сборы от предприятий рыболовства и рыбоводства.