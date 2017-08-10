ФинЦЕРТ предупредил российские банки о возможной атаке вирусов-шифровальщиков

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ (ФинЦЕРТ) вчера, 9 августа, предупредил российские банки о возможно готовящейся на них атаке вирусов-шифровальщиков, пишет газета «Ведомости».

Соответствующее письмо центр разослал банкам. ФинЦЕРТ получил информацию о возможной атаке из разных источников, отмечает издание.

Последний раз о масштабных кибератаках на российские банки ЦБ сообщал в конце июня 2017 года. Тогда регулятор выявил единичные случаи заражения участников финансового рынка вредоносными вирусами-шифровальщиками.

Атака, по данным ФинЦЕРТа, началась с рассылки email-писем с вложенным вирусом. В тексте сообщений злоумышленники убеждали пользователя открыть вредоносный файл, после чего активировалась вирусная программа.