Финляндия начнёт выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы

Новые визы получат те обладатели двухлетней визы, у кого не было нареканий в её использовании.

Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнёт применять новый визовый кодекс Шенгенских стран, который предусматривает оформление шенгенской визы на пять лет. Новая практика будет применяться во всех представительствах Финляндии в России, сообщает МИД Финляндии.

Новую многократную визу могут получить те заявители, у кого уже была двухлетняя финская виза, которая использовалась в соответствии с правилами и без нареканий.

Заявление можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки.

Требования к пакету документов, вступившие в силу с 1 сентября 2019 года, останутся без изменений.

Стоимость новой пятилетней визы будет такой же, как и многократной визы на два года, и составит 35 евро без учета сервисного сбора, пишет служба новостей «Yle».