Финно-угорский центр России готовится к съёмкам фильмов о вепсах и саамах

В этом году творческая группа Финно-угорского культурного центра Российской Федерации проведёт съёмки документальных этнографических фильмов и видеосюжетов об этнокультурном наследии вепсов и саамов.

Создание видеоматериалов включено в проект Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)».

Для организации съёмок в Ленинградской области 9 июня руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова провела переговоры в областном Комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Участники встречи обсудили вопросы софинансирования и научно-консультационной поддержки проекта, согласовали программу съёмок и транспортную схему передвижения по Ленинградской области.

Съёмки фильма о вепсах запланированы на 21-28 августа в двух регионах: Вологодской и Ленинградской областях. А съёмки объектов этнокультурного наследия саамов состоятся 6-11 сентября в Мурманской области.

Новые видеоработы пополнят коллекцию документальных этнографических фильмов, создаваемых Финно-угорским культурным центром России, в фильмотеке которого на сегодняшний день 15 фильмов о финно-угорских народах: бесермянах, води, ижоре, ингерманландских финнах, карелах, коми, коми-пермяках, ливах, манси, мари, мордве, сето, удмуртах, ханты и эстонцах Крыма.