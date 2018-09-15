Финно-угорский центр России вышел на видеоохоту на оленный народ Кольского полуострова

7-11 сентября творческая группа Финно-угорского культурного центра Российской Федерации провела в Мурманской области съёмки объектов этнокультурного наследия саамов. Первый день был посвящён деятельности областных учреждений культуры по сохранению культуры и языка саамов. Сотрудники Мурманской государственной универсальной научной библиотеки представили коллекцию изданий об этнокультурном наследии саамов и исследовании их истории, презентовали электронный каталог «Саамская библиография» и сайт «Кольский Север», содержащий электронные книги, аудио- и видеоматериалы о саамах.

Далее знакомство с культурой коренного народа Кольского полуострова было продолжено в Мурманском областном краеведческом музее, где размещается экспозиция о традиционных промыслах, ремёслах, типах жилища и одежде народа. Представители областного художественного музея показали коллекцию предметов декоративного творчества из кожи, меха, дерева и корня.

Руководитель Центра народов Севера Надежда Чупрова рассказала об истории создания и основных проектах учреждения.

8 сентября съёмочная группа приняла участие в Осенних саамских играх в Лопарской. В объектив попали выступления саамских артистов, церемония поднятия флагов: российского, областного и национального саамского, спортивные состязания и, конечно, женский саамский футбол. На территории своей родовой общины «Лопарская» Полина Герасимова рассказала, как в современных реалиях она соблюдает традиции предков: заготавливает корм для оленей, участвует в саамских играх, растит дочь.

9 сентября работа продолжилась в селе Ловозеро. Съёмочная группа побывала на традиционном месте проведения Летних саамских игр – озере Поповское. Далее в Ловозерском районном национальном культурном центре команда сняла выступления народного самодеятельного коллектива театра саамских традиций «Эллманнт», занятие по изучению саамского языка и работу мастеров по плетению поясов и аркана, вышивке бисером, пошиву изделий из оленьего меха, резьбе по дереву и рогу.

В территориальном отделе областного краеведческого музея группа встретилась с саамским литератором и педагогом Екатериной Коркиной, она поделилась легендами и преданиями об олене.

Литературная тема была продолжена на следующий день в Музее саамской литературы и письменности им. О. Вороновой и библиотеке п. Ревда.

В саамской деревне «Самь – Сыйт» съёмочной группе показали, как пилят рога оленям и как выглядят традиционные жилые постройки саамов.

Кроме того, в течение всех дней неизменным объектом съёмок были пейзажи Кольской земли, необычайно красивые в сентябрьский период: рыжие сопки, жёлто-зелёная тундра и голубые озёра.

Научный комментарий по вопросам этнокультурного наследия саамов 11 сентября в Российском этнографическом музее (г. Санкт-Петербург) дала ведущий научный сотрудник отдела этнографии народов Северо-Запада и Прибалтики РЭМ, кандидат исторических наук Людмила Королькова.

Отметим, что на основе отснятых материалов планируется создание этнографического фильма о саамах и цикла видеосюжетов, которые будут размещены на видео портале «ФИННОУГРОвидение» finnougoria.tv. Фильм пополнит коллекцию документальных видеоработ о финно-угорских народах России, создаваемых филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

Проведение съёмок осуществляется в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. Содействие в организации видеосъёмок оказали комитет по культуре Мурманской области, Мурманский областной дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Ловозерский районный национальный культурный центр.