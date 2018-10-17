18 октября в Мурманской областной универсальной научной библиотеке пройдёт пресс-конференция, посвященная неделе культуры «Финская осень в Мурманске».

22-27 октября в Мурманске пройдут мероприятия недели культуры «Финская осень в Мурманске», которую проводит Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

В пресс-конференции примут участие: Сергей Ершов – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Сари Кантола – консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге; Сами Рантамяки – координатор по вопросам культуры и СМИ Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В рамках недели культуры «Финская осень в Мурманске» планируется проведение следующих мероприятий: 22 октября - встреча студентов с писателем и журналистом Миской Рантаненом в Мурманском арктическом государственном университете.; презентация книги Миски Рантанена «Калсарикянни» и встреча с читателями в Мурманской областной научной библиотеке. А 24 октября состоится вечер музыки и поэзии в Детской музыкальной школе № 1, 25-27 октября - кинопоказы финских фильмов в кинотеатре «Северное сияние».

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