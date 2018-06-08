6 июня 2018 года Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС России решения в отношении АО «МурманЭнергоСбыт».

Напомним, ещё в 2016 году в антимонопольный орган поступил ряд коллективных жалоб за подписью более 1000 граждан о злоупотреблении АО «МЭС» своим доминирующим положением, выразившееся в предъявлении требований об оплате услуг по отоплению гражданам, проживающим в помещениях, которые в установленном порядке были переведены на обогрев с помощью электрической энергии. В начале 2000-х годов граждане отказались от централизованного отопления, и перешли на электрообогрев, но с 2015 года энергетическая компания снова начала выставлять счета на оплату.

На основании собранных материалов в марте 2016 года Мурманское УФАС России возбудило дело о злоупотреблении хозсубъектом доминирующего положения. Антимонопольный орган настаивал на том, что физические и юридические лица не обязаны оплачивать коммунальную услугу, которая не была им поставлена.

АО «МурманЭнергоСбыт» не согласилось с решением антимонопольного органа и обжаловало его в суде. Суды первой и второй инстанций поддержали АО «МЭС».

В среду, 6 июня этого года состоялось заседание кассационной инстанции суда, где АО «МурманЭнергоСбыт» было отказано в удовлетворении заявления. Таким образом, выводы Мурманского УФАС России были подтверждены.