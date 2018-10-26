Физкультурному активу региона торжественно вручили знаки ГТО

В Мурманске состоялось вручение знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) физкультурному активу региона. В торжественной церемонии принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Он отметил, что сегодня получить знак ГТО престижно и почетно – это говорит о хорошей физической подготовке человека и его стремлении к спортивным достижения.

«Вы добились прекрасных результатов. Уверен, что вы не остановитесь на достигнутом, будете и дальше заниматься физической культурой и спортом, – обратился к участникам церемонии Алексей Тюкавин. – У вас есть все основания гордиться результатами».

Знаки ГТО за спортивные достижения – 14 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых – сегодня получили школьники, студенты, тренеры, воспитатели детских садов и сотрудники Росгвардии.