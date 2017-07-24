ФК «Север» ещё верит в удачу

Команда футбольного клуба «Север» провела десять матчей, не набрав ни одного очка в Первенстве России среди футбольных команд III дивизиона МРО «Северо-Запад».

- К сожалению, в этом сезоне наша игра не может порадовать болельщиков, - комментирует ситуацию капитан команды Константин Базанов. - Где-то нам не везёт, где-то совершаем невынужденные ошибки. Однако есть и положительный момент. В Чемпионате Мурманской области «Электрон», за который выступают все игроки «Севера», кроме игроков с других городов области, занимает первое место. …Основная задача - это набрать максимальное количество очков, но пока нам не удалось набрать ни одного. …Я уверен, что очки мы наберём, а во-вторых, у нас есть чемпионат области, где мы идём без потери очков и борёмся за первое место, поэтому, скорее всего, команду не будут расформировывать.