Флаг АО «ММТП» - на вершине Хибин

Представители АО «Мурманский морской торговый порт» совершили успешное восхождение на самую высокую гору Хибин Юдычвумчорр. Её высота 1200,6 метра. Туристическая группа состояла из четырех человек. В неё вошли: специалист службы по социальным вопросам и коммуникациям, председатель Спортивного комитета Ольга Оралова, оператор экологической диспетчерской Кристина Петранцова, ведущий инженер отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства Денис Налетов, руководитель группы - ведущий специалист отдела безопасности Александр Брожик.

Группа выдвинулась из Кировска, прошла через перевал Рамзая, далее спустилась в долину реки Малая Белая. Здесь был организован лагерь. После непродолжительного отдыха путешественники направились в сторону перевала Западный Петрелиус и совершили восхождение, которое длилось около трёх часов.

«Самым серьёзным испытанием стали плохие погодные условия: сильный ветер, моросящий дождь, ограниченная видимость, низкие температуры. На плато сильный ветер превратился в шквальный. Он буквально сбивал с ног. Усилился туман. Приходилось ориентироваться с помощью GPS-навигатора. Скользкие, мокрые камни замедляли движение, а на высоте стало ещё сложнее – они покрылись ледяной глазурью. Приходилось двигаться максимально аккуратно, чтобы никто не поскользнулся, не упал и не получил травму. В горах, на удалении от дорог, это очень важно», - рассказал Александр Брожик.

Спуск вниз после восхождения был не менее сложным и опасным. Он занял еще два часа. Спустившись в лагерь, участники похода увидели, что за время их отсутствия порывами ветра полностью порвало одну из двух палаток - погнуло дуги и прорвало тент. Она была уже непригодна для проживания. Вечером погода ухудшилась, фактически начался ураган. Ещё больше похолодало, пошел дождь со снегом.

Ночной отдых после восхождения был условным. Из-за ветра приходилось регулярно выходить и проверять единственную палатку, так как её потеря грозила ещё большими трудностями: без неё можно было просто замерзнуть. Благодаря предпринятым мерам безопасности, ночевка прошла без происшествий, и утром группа выдвинулись в сторону Кировска.

«Можно сказать, что на этот раз горы приняли нас неприветливо. Но для Хибин такая погода – это, скорее, норма. Хорошая погода в тех краях – это больше похоже на аномалию. Так что мы знали, куда идем и были к этому готовы. Самое главное, что горы нас подпустили к себе, но испытали», - отметил Александр Брожик.

Уставшие, потрепанные, замерзшие, но счастливые и довольные наши коллеги вернулись в привычную жизнь. Как говорят все участники похода, «испытание горами мы прошли». И уже сейчас энтузиасты горного туризма из АО «ММТП» вынашивают планы следующего похода на перевал Академический, в самом центре Хибин.