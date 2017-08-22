Флаг Российской Федерации развевается над флотской столицей

В 8.00 на мысе Алыш в рамках Дня Государственного флага России состоялась торжественная церемония поднятия Флага Российской Федерации и открытие флагштока, возведенного в рамках культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2015-2020».

Эта торжественная церемония завершила работу в рамках культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2015-2020», начатую в Североморске в прошлом году, когда флотской столице было передано на вечное хранение полотнище самой большой копии Знамени Победы, а также заложен камень в основание сегодняшнего флагштока.

В мероприятии поднятия флага приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, Герой России Вячеслав Бочаров, врио главы ЗАТО Североморск Евгений Алексеев, глава администрации ЗАТО Северомрск Ирина Норина. Так же на церемонию были приглашены ветераны и почетные граждане флотской столицы. В почётном карауле стояли юнармейцы и военнослужащие Северного флота.