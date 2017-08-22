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Мурманская область. Арктика22.08.17 11:53

Флага России подняли на высоту 25 метров

Сегодня, в День Государственного флага России, в столице Северного флота – городе Североморске – на мысе Алыш состоялась торжественная церемония поднятия флага России на флагштоке высотой 25 метров, возведённом в рамках культурно-патриотической программы «Знамя победы 2015-2020».

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава администрации Североморска Ирина Норина, а также Герой России, член Общественной палаты РФ, председатель оргкомитета национальной комплексной программы «Держава XXI век» и проекта «Знамя Победы 2015-2020» Вячеслав Бочаров и сопредседатель общественного совета программы «Держава XXI век», депутат думы городского округа Отрадный Самарской области Владимир Муратов.

Глава региона Марина Ковтун подчеркнула, что история государственного флага России тесно связана с флотом. Национальный флаг у России появился, когда более 300 лет назад она впервые вышла на морские просторы. Символично также, что сегодня флаг России поднимается на флагштоке, возведённом для Знамени Победы.

«Пожалуй, никогда раньше государственный флаг в России не был так популярен и любим. Цвета флага мы видим повсюду. Это добрый знак. Значит, мы гордимся своей Родиной и счастливы принадлежать к великой общности – многонациональному народу России. Под трёхцветным флагом Россия вернула себе статус мировой державы. Под ним наша страна смело идёт в будущее», – сказала Марина Ковтун.

Флаг как символ государственности объединяет нацию, ведёт её на труд и на ратный подвиг, он олицетворяет и осеняет все наши дела, отметил Николай Евменов.

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