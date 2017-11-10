Флагман Северного флота – крейсер «Пётр Великий» поборется за право называться «ударным»

На Северном флоте продолжается проверка комиссией Министерства обороны РФ кораблей, подводных лодок и воинских частей, представленных на присвоение наименования «ударный». Всего от флота выдвинуто 15 кандидатов, в числе которых первый орденоносный корабль в современной истории ВМФ России – флагман Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

За право носить почетное звание на Северном флоте борются постоянный участник дальних и арктических походов – большой противолодочный корабль «Североморск», один из лучших десантных кораблей флота – большой десантный корабль «Кондопога», подводный крейсер стратегического назначения «Карелия», тактическая группа, несущая службу на острове Котельный, три подразделения арктической мотострелковой бригады, а также ряд других подразделений сухопутных и береговых войск, соединений малых кораблей, атомных и дизельных подводных лодок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большая часть кандидатов от Северного флота уже прошла проверку министерской комиссии. Наименование «ударные» будет присвоено соединениям, частям и подразделениям после подведения итогов приказом Министра обороны России. Торжественное вручение атрибутов ударного соединения командованию и военнослужащим состоится в начале нового учебного года.