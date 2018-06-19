Сегодня Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит флеш-моб «#КРУТОТЕЦ», посвященный Международному дню отца.

Мальчишки и девчонки, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 22, разучат танец и оригинальным образом признаются в любви своим папам. Кроме того, ребята выяснят, каким должен быть настоящий глава семьи, и смогут создать образ идеального отца.