Флотская столица активно готовится к зиме

В ЗАТО г.Североморск прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам подготовки к отопительному периоду, во время которого было отмечено, что в целом подготовка к отопительному периоду осуществляется в плановом режиме, в соответствии с графиком. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в ЗАТО г.Североморск участвует 31 объект, общая сумма выделенных средств составляет 34,3 млн рублей. Кроме того, обозначена важность вопроса о погашении задолженности потребителями за предоставленные ресурсоснабжающими организациями услуги.

В ходе проверки были заслушаны доклады представителей администрации ЗАТО г. Североморска, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, отдела судебных приставов и прокуратуры Мурманской области о текущем состоянии хода подготовки к зиме, о проведении запланированных работ по подготовке котельных к отопительному периоду, о готовности жилищного фонда.

Кроме того, в ходе проверки отмечена положительная работа службы судебных приставов с ресурсоснабжающими организациями, а также взыскание задолженности за коммунальные услуги на контрольно-пропускном пункте ЗАТО г.Североморск. Сотрудники службы судебных приставов эффективно использовали аппаратно-программный комплекс для автоматического выявления автомобилей, владельцы которых имеют задолженность по налогам и штрафам. Выработан ряд предложений по увеличению эффективности работы службы судебных приставов.

Администрацией ЗАТО г. Североморск и энергоснабжающей организацией подписан «Энергосервисный контракт на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения в ЗАТО г.Североморск», целью которого является снижение потребления электрической энергии наружным освещением. Показатель экономии электроэнергии за период действия контракта до 2025 года должен составить не менее 38 млн рублей. В рамках контракта будет проведён ряд энергосберегающих мероприятий. В частности, замена 1744 светильников на энергоэффективные, установка 30 блоков автоматизированной системы управления наружным освещением, обустройство центрального диспетчерского пункта с программным обеспечением, защищенным от несанкционированного доступа.