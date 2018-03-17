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Мурманская область. Арктика17.03.18 07:20

Флотская столица чествует моряков-подводников

Вчера в североморском Дворце культуры «Строитель» глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков принял участие в общефлотском вечере, посвященном Дню моряка-подводника.

- Подводный флот – это сознательный выбор и судьба многих сильных и смелых североморцев! Вы продолжаете традиции и преумножаете заслуги победителей – советских подводников, которые во времена Великой Отечественной войны уничтожили немало вражеских кораблей и судов. Профессия подводника всегда была в почёте, героизм и мужество моряков подводного флота хорошо известен, ведь каждое погружение – это риск и ответственность. И сегодня, когда строятся субмарины нового поколения, когда Северный флот успешно проводит учения с участием подводных сил, мы в очередной раз с гордостью вспоминаем о тех, кто причастен к происходящему, - сказал глава ЗАТО  в своём выступлении.

В торжественном мероприятии приняли участие депутаты областной Думы.

- Вся история Северного флота, его подводных сил неразрывно связана с историей Кольского края. Она вобрала в себя мужество, героизм и большую любовь к своей Родине, -  подчеркнул Сергей Дубовой в своём выступлении. - Сегодня подводные силы составляют основу мощи военно-морского флота. Для нынешнего подплава служба – это не работа, не вид деятельности. Это – призвание и судьба. Самая главная гарантия высокой боеготовности Северного флота – это высочайший профессионализм наших подводников, их патриотизм, умение преодолевать трудности и видеть конечную цель.

Особые слова благодарности глава регионального парламента адресовал ветеранам, тем, кто является воплощением славных традиций флота, хранит их и передает новым поколениям.

Сергей Дубовой пожелал всем успехов, крепкого флотского здоровья и благополучия.

 

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