Флотская столица готовится к реновации

19 ноября в Центральной городской библиотеке флотской столицы состоялось общественное обсуждение предложений в рамках предстоящей реновации ЗАТО г. Североморск. В обсуждении приняли участие заместитель главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, начальник Управления образования Юлия Гладских, начальник Управления культуры Ольга Обухова, депутаты Совета депутатов, жители Североморска, представители общественных организаций.

Андрей Федулов сообщил, что в этот план включён снос всех зданий, принадлежащих Министерству обороны, которые на данный момент не эксплуатируются, а также многоквартирных домов, признанных аварийными.

Юлия Гладских рассказала о предложениях в плане по Управлению образования, которые предстоит реализовать до 2024 года. Среди них капитальный ремонт крыш, фасадов школ и дошкольных учреждений, а их в Североморске 36, реконструкция ледового корта, Детско-юношеской спортивной школы.

Ольга Обухова сообщила о тех потребностях, которые испытывает Управление культуры. Это ремонт ДК «Строитель» и Центра досуга молодёжи, где предстоит ремонт не только кровли и помещений, но и замена оборудования. Для музыкальной школы предстоит закупить концертный рояль за 5 миллионов рублей.

В план реновации включено и строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, о котором долгие годы мечтают жители флотской столицы. Планируется капитально ремонтировать дорожную сеть, возвратить к жизни пустующие квартиры после проведения в них ремонта.

Предусмотрено строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, решение проблемы обеспечения возросшими потребностями электрообеспечения Североморска и посёлков.

Все эти вопросы решаются в тесном взаимодействии с командованием Северного флота и профильных министерств правительства Мурманской области.