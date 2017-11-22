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Мурманская область. Арктика22.11.17 16:30

Флотская столица готовится к снегопадам

Памятуя сложности с уборкой дорог во флотской столице от снега прошлой зимой, глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков вместе с председателем Совета депутатов Евгением Алексеевым и первым заместителем главы администрации Андреем Сахаровым  в очередной раз заслушали главного инженера СТК «Северная транспортная компания» Анатолия Косичкина о готовности техники к уборке снега, с учётом того, что в выходные дни ожидается сильный снегопад.

Выслушав доклад о том, что шнекоротор вот-вот прибудет в Североморск, Владимир Евменьков сказал: «Эту информацию я слышал месяц назад». Он поставил задачу представителям коммунальных служб ежедневно проводить мониторинг уборки дорог, а Анатолию Косичкину предложил доложить на следующей неделе о поступлении снегоуборочной техники.

На Морской улице  Владимир Евменьков заслушал директора управляющей компании «СЖКХ» Василия Ересь об уборке снега и очистке тротуаров во дворах, предложив организовать эту работу не только в будние дни, но и в субботу и воскресенье. 

Здесь же было проведено совещание по поводу обращения жителей, которые жаловались на трап, по которому невозможно перевозить детские коляски.

Понятно, что сиюминутно ситуацию не исправить, так как ширина трапа не позволяет установить направляющие полозья под колеса колясок. Было принято компромиссное решение: в течение декабря сделать отсыпку вдоль забора, чтобы там можно было пройти мамам с колясками, а летом реконструировать трап.

Но, прежде чем выполнять эту работу, Владимир Евменьков предложил сотрудникам КРГХ и МКУ «ГЦ ЖКХ» встретиться с теми, кто обратился по этому поводу в администрацию, и сообща выработать необходимые меры. 

На улицу Гвардейская к дому № 50 Владимир Евменьков прибыл по жалобе Григория Андрейченко. После ремонта входа в подъезд, из-за неправильно установленных козырьков водостока, вода стекает по стенам. Директор Управляющей компании «СЖКХ» Василий Ересь обещал в ноябре устранить этот дефект.

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