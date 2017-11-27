Флотская столица готовится открыть новогоднюю ёлку

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск приглашает предпринимателей принять участие в ярмарке, посвященной проведению новогодних праздничных мероприятий по включению иллюминации на новогодней ёлке флотской столицы, которая пройдет 9 декабря.

Подать заявку на участие в мероприятии можно до 4 декабря 2017 года в отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск по адресу: г.Североморск, ул. Ломоносова, 4, каб. № 26.