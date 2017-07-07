Флотская столица готовится отметить День ВМФ

Сегодня в администрации ЗАТО г.Североморск состоялось первое рабочее совещание по подготовке к празднованию Дня Военно-морского флота России. Заседание провела временно исполняющая обязанности главы администрации Ирина Долгушина. Во встрече приняли участие заместитель председателя Совета депутатов Евгений Алексеев, представители Северного флота, полиции, МЧС, ключевых комитетов, управлений и отделов городской администрации. День ВМФ будет отмечаться 30 июля. 26 и 28 июля состоятся тренировка и генеральная репетиция праздника. В программе, по традиции, сухопутный парад, водно-спортивный праздник, выставка военной техники, спортивные соревнования, концертная программа, торговая ярмарка и салют.

Как рассказала заместитель начальника Управления культуры и международных связей Зоя Кругляк, сценарий праздника и концертные номера практически готовы, разработана приблизительная афиша, осталось лишь уточнить время проведения праздничных мероприятий.

По информации начальника отдела экономического развития Вероники Ерасовой, принять участие в традиционной торговой ярмарке выразили желание уже более 40 предпринимателей. Заявки на участие в ярмарке принимаются до 17 июля.

Как отметили председатель комитета по развитию городского хозяйства Александр Савченко и директор Городского центра ЖКХ Игорь Козинский, подготовка города к празднику также началась: приводятся в порядок трибуны, высаживаются цветы, готово праздничное оформление.

В настоящее время все заинтересованные ведомства и структуры решают возникающие в процессе подготовки к празднику вопросы. Информация об ограничении дорожного движения, переносе конечной автобусной остановки, организации прохода зрителей на Приморскую площадь и мерах безопасности будет доведена до жителей флотской столицы дополнительно.

Стоит отметить, что в этом году Североморск вновь вошёл в число городов, откуда будет организована прямая трансляция празднования Дня Военно-морского флота России на федеральных телевизионных каналах.