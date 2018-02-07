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Мурманская область. Арктика07.02.18 14:25

Флотская столица готовится отметить Масленицу и 100-летие со Дня создания Красной Армии

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев проконтролировали подготовку Городского парка к празднованию 18 февраля Масленицы, и Приморской площади к параду в честь 100-летия создания Красной Армии 23 февраля.  О ходе работ главе ЗАТО доложили руководители комитета по развитию городского хозяйства Александр Савченко и ГЦ ЖКХ Игорь Козинский.

Владимир Евменьков поставил задачу Игорю Козинскому в ближайшее время установить на снежной горке, расположенной на центральной аллее Городского парка ступеньки и перила, чтобы обеспечить безопасность детворы, катающейся с этой горки, подготовить инфраструктуру парка к празднованию Масленицы.

На Приморской площади состоялась обстоятельная беседа по поводу подготовки приморской площади к параду 23 февраля. Владимир Евменьков обратил внимание, что такой парад в Североморске пройдёт впервые, и нужно достойно подготовиться к этому мероприятию, очистить памятник Алёше, убрать территорию площади от снега для прохождения парадных расчётов, размещения техники и зрителей.

- Работы необходимо начать незамедлительно, - сказал Владимир Евменьков. – 19 и 21 февраля здесь уже будут проходить репетиции.

Не обошёл вниманием глава ЗАТО г.Североморск и работу коммунальных служб после снегопада. Он отметил, что и Управляющая компания «СЖКХ», и подрядчики, занимающиеся очисткой улиц и трапов «Север-Авто» и «Инвест ЖКХ» справились с уборкой снега, несмотря на то, что в выходные дни выпало 2/3 месячной нормы снега.

- Подрядчики нас слышат, добавили техники, вывели дополнительное количество людей, - отметил Владимир Евменьков. 

На замечание генерального директора «СЖКХ» Василия Ересь о том, что дворы невозможно убирать из-за стоящего там личного автотранспорта, Владимир Евменьков поставил задачу собрать по городу информацию о «машина-подснежниках», которые заросли снегом, чтобы убрать их эвакуаторами. Он посоветовал не забывать и о посёлках, в которых снег должен быть убран и во дворах, и на дорогах.

В ближайшие дни в Североморске и посёлках предстоит убрать от снега 168 дворовых территорий и выездов со дворов.

Проблемным участком остается площадь Мужества, превращенная в сплошную стоянку личного автотранспорта.

Владимир Евменьков и Александр Савченко проинформировали представителей СМИ, а, значит, и жителей флотской столицы о запасах топлива для котельных. В настоящее время в Североморске на котельных имеется запас мазута в 9300 тонн, под разгрузкой еще 36 цистерн и 4340 тонн мазута в пути. Этого хватит на 16 дней.

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