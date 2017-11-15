Флотская столица ищет место для новой школы

Под председательством главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова состоялось совещание, на котором был рассмотрен вопрос выбора участка под строительство во флотской столице школы, рассчитанной на 1200 учеников.

Финансирование большого проекта будет осуществляться за счёт федерального, регионального и местного бюджетов. Ближайшая задача муниципалитета – в 2018 году подготовить проектно-сметную документацию.

В совещании приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев, первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Андрей Сахаров, начальник Управления правового и кадрового обеспечения Андрей Федулов, начальник Управления образования Нина Шарова, начальник Управления финансов Надежда Ракшина, председатель Комитета по развитию городского хозяйства Александр Савченко, председатель Комитета имущественных отношений Рауза Распопова, директор МБУ «АХТО» Андрей Орлов, начальник отдела капитального строительства МБУ «АХТО» Алексей Корытников, представители общественности Николай Пажитнов, Игорь Сафонов, Сергей Ахтямов.

Участниками встречи были высказаны серьёзные сомнения в целесообразности возведения школы на пустующем участке у домов № 7 - 9 по улице Гаджиева. По информации почётного гражданина города Североморска, опытного проектировщика Николая Максимовича Пажитнова, данный участок из-за специфики грунта не использовался для застройки ещё со времен Советского Союза.

Основная проблема заключается в том, что в Североморске нет земельных участков, на которых возможно строительство образовательного учреждения без сноса рядом стоящих зданий.

Задача найти такие участки поставлена перед сформированной межведомственной комиссией. В её состав войдут и представители общественности. Межведомственная комиссия изучит земельные участки, которые могут быть отведены под строительство школы. На данный момент их предложено три. Выводы и заключения комиссия озвучит уже в начале декабря на очередном совещании, посвященном строительству школы.