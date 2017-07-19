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Мурманская область. Арктика19.07.17 14:15

Флотская столица прихорашивается перед Днём ВМФ

Сегодня врио главы администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Долгушина и заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев совместно с представителями городских коммунальных служб провели еженедельный объезд города. Поездка началась с Приморской площади, где руководители города проверили ход подготовки к празднованию Дня Военно-морского флота России.

Основная проблемная точка - трибуна. Как показали результаты проведенной экспертизы, третья часть трибуны, расположенная ближе к территории завода, находится в аварийном состоянии. В целях обеспечения безопасности жителей уже сегодня она будет огорожена. Непосредственно в День ВМФ для зрителей будет доступна только часть трибуны. В целом, ходом подготовительных работ руководители города остались довольны. Уже приведена в порядок балюстрада, выкрашены бордюры, идёт покос травы, на территории около фонтана и памятника Героям североморцам - защитникам Советского Заполярья высажены новые кустарники.

Следующей точкой объезда стал дом № 15 по ул.Кирова. Житель жаловался на то, что фасад здания находится в плачевном состоянии. Как пояснила генеральный директор управляющей компании ООО «СЖКХ» Тамара Шубина, ремонтные работы здесь начнутся в ближайшее время и завершатся к концу августа.

Ещё одно обращение поступило от жителей ул.Колышкина, 1а. На расположенной во дворе детской площадке ребенок получил травму, споткнувшись о камень валун. Уже сегодня на площадке ведут работы сотрудники ООО «Инвест ЖКХ».

По результатам проведенной вчера встречи с членами североморского отделения «Всероссийского общества инвалидов», участники рейда посетили остановочный комплекс около ТЦ «Лев» на ул. Советская. Во время круглого стола врио главы администрации ЗАТО г.Североморск Ирине Долгушиной поступила жалоба на отсутствие стекла. Как пояснил директор ГЦ ЖКХ Игорь Козинский, павильон был сдан в аренду, но в настоящее время заброшен. Для данного остановочного комплекса уже заказано оргстекло. В ближайшее время павильон приведут в порядок.

Также на вчерашней встрече было озвучено предложение огородить от машин пешеходную зону рядом со зданием военной прокуратуры на ул. Северная Застава. Вопрос находится в стадии разработки.

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