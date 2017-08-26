Флотская столица прощается с Александром Павловичем Абрамовым

Сегодня, 26 августа, состоятся траурные мероприятия по случаю кончины Александра Павловича Абрамова, главы ЗАТО г.Североморск.

С 8.30.00 до 11.00 – гражданская панихида в Центре досуга молодёжи, в 11.30 – отпевание в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе Североморска. В 13.00 – прощание на городском кладбище в Рослякове.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера губернатор Марина Ковтун начала заседание правительства Мурманской области с минуты молчания в память о безвременно ушедшем главе ЗАТО г.Североморск Александре Абрамове. Глава региона назвала его смерть большой потерей для Мурманской области.