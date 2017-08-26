Мурманская область. Арктика26.08.17 06:45
Флотская столица прощается с Александром Павловичем Абрамовым
Сегодня, 26 августа, состоятся траурные мероприятия по случаю кончины Александра Павловича Абрамова, главы ЗАТО г.Североморск.
С 8.30.00 до 11.00 – гражданская панихида в Центре досуга молодёжи, в 11.30 – отпевание в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе Североморска. В 13.00 – прощание на городском кладбище в Рослякове.
Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера губернатор Марина Ковтун начала заседание правительства Мурманской области с минуты молчания в память о безвременно ушедшем главе ЗАТО г.Североморск Александре Абрамове. Глава региона назвала его смерть большой потерей для Мурманской области.
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 382 человека
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Последние комментарии
Zviygincew
25.08.17 23:03
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Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
Комментарий к новости:На Полярный Круг - по новой лестнице
Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
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