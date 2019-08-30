Флотская столица успешно пройдёт отопительный сезон - заместитель губернатора Мурманской области посетил Североморск с рабочей поездкой

Во флотской столице вчера работала выездная межведомственная комиссия по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду и оперативный штаб по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований Мурманской области.Возглавил делегацию заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. Первой остановкой по пути следования стала мазутная котельная на улице Сгибнева.

- Если говорить о Североморске, тут большой парк котельных, разных по типу и мощности. Здесь в «Мурманэнергосбыте» работает больше 700 человек - подразделение большое. Эксплуатируется «МЭС» не так давно, поэтому проблем много, в том числе связанных с состоянием тепловых сетей. Компания их активно и ежегодно заменяет, проводит все необходимые работы. Объём и качество ремонтов, проведённых при подготовке к зиме в Североморске в этом году, позволяют быть уверенными в том, что флотская столица успешно пройдёт отопительный сезон, - отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Вчера отопительный сезон стартовал в образовательных учреждениях ЗАТО - тепло подали в детские сады и школы. Со следующей недели будут подключать жилфонд. Вопрос на особом контроле руководства муниципалитета.

Работа выездной межведомственной комиссии продолжилась в администрации ЗАТО. В заседании приняли участие представители исполнительной власти и органов местного самоуправления. Комитет по развитию городского хозяйства подготовил доклад о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО. С отчётом выступили руководители компании «МЭС», предприятия «Североморскводоканал», городского центра ЖКХ, а так же управляющих компаний.

Ещё один вопрос повестки касался необходимости строительства в муниципалитете новых котельных на Кортике и в посёлке Щукозеро. Так же замглавы региона отметил, что задача на перспективу - перевести все котельные ЗАТО на газ.

Евгений Никора побывал и на нескольких объектах, которые в городе реализуются в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона». Делегация посетила городской парк - там завершились работы на танцевальной площадке - установлены новая сцена и ограждение. В зелёной зоне возводится новая детская площадка и усовершенствуется старая. Игровой комплекс «Корабль» обновили, сейчас вокруг модуля укладывают современное покрытие.

Улица Морская, 10 стала следующей остановкой по пути следования. Там делегация уделила внимание качеству ремонта подъездов, а так же благоустройству придомовой территории.