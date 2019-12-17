Флотская столица вступает в 2020 год с готовым бюджетом

17 декабря Евгений Алексеев провёл заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, в работе которого приняли участие глава ЗАТО Владимир Евменьков и депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин. В повестке дня заседания Совета депутатов было всего семь вопросов, но все они имели большое значение для каждого жителя флотской столицы.

Депутаты, заслушав выступление начальника Управления финансов Надежды Ракшиной и председателя Контрольно-счётной палаты Елены Шкода, утвердили решение «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Прогнозируемый общий объём доходов ЗАТО г. Североморск на 2020 год в сумме 3 млрд 838 млн 466,6 тысячи рублей; общий объём расходов - 3 млрд 922 млн 587,4 тысячи рублей; дефицит бюджета - 84 млн 120,8 тысячи рублей.

Предварительно депутаты обсудили проект бюджета на четырёх бюджетных слушаниях, где перед ними выступили все главные распорядители бюджетных средств, на двух заседаниях постоянной комиссии и на публичных слушаниях.

Характеризуя бюджет флотской столицы на 2020 год глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков отметил, что он позволит профинансировать все социальные обязательства, исполнение майских Указов Президента России, повышение заработной платы, функционирование всех бюджетных учреждений. На эти цели будет затрачено 82% бюджета.

Более 70 миллионов бюджетных средств будет отвлечено на строительство детского сада, но это необходимые и оправданные затраты. Почти в два раза больше средств будет затрачено на ремонт дорог, более 50 миллионов на реализацию проектов по комфортной городской среде, что почти на 20 миллионов больше, чем в 2019 году.

Решением Совета депутатов по предложению Программно-целевого Совета администрации ЗАТО г. Североморск внесены изменения в бюджет 2019 года. Прогнозируемый общий объём доходов составит 3 млрд 283 млн 720,0 тысяч рублей, а расходов - 3 млрд 402 млн 770,0 тысяч рублей. Объём расходов и доходов увеличился на 18 миллионов 750 тысяч рублей.

Депутаты внесли изменения в Правила благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Эти изменения вызваны необходимостью обеспечения эффективных мер по надлежащему содержанию территории муниципального образования, повышения комфортности проживания в ЗАТО. Внесены изменения, связанные с вопросами озеленения и посадки зелёных насаждений, запрет на стоянку и мойку автотранспорта в парках вне установленных мест, сжигание бытового мусора, появились новые правила обращения с брошенными транспортными средствами, установлены требования к оборудованию контейнерных площадок и площадок накопления твёрдых отходов. Дополненные Правила уточняют правила благоустройства, содержания имущества в многоквартирных домах, ответственность управляющих компаний за оказание услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, актуализированы требования по содержанию домашних животных. Установлен запрет на размещение рекламных и информационных конструкций на опорах сетей наружного освещения и стволах зелёных насаждений. Все эти изменения предварительно были обсуждены на публичных слушаниях.

Решением Совета депутатов изменения затронули и Правила землепользования и застройки населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования ЗАТО г. Североморск, а также, Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г. Североморск.

Депутаты приняли решение о лишении депутатских полномочий Соколовой Тамары Леонидовны, избранной по 4-му избирательному округу в связи с переездом к новому месту жительства.

По завершению заседания Совета депутатов Владимир Евменьков поблагодарил депутатский корпус за согласованную совместную работу. Юрий Шадрин также отметил успехи депутатского корпуса в работе по выполнению наказов и обращений избирателей. Он представил брошюру о правах граждан при обращении за медицинской помощью, которые будут розданы депутатам, а её содержание размещено в сети Интернет.

Евгений Алексеев подчеркнул, что, как и все прежние годы, между администрацией и Советом депутатов никогда не было противостояния, все вопросы решались совместными усилиями в интересах жителей флотской столицы. Он также подвел итоги посещения депутатами заседаний постоянной комиссии и Совета депутатов в 2019 году.