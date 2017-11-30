Мурманская область. Арктика30.11.17 09:15
Флотская столица выбрала место под новую школу
Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков провёл очередное совещание, посвященное строительству во флотской столице школы на 1200 мест.
Напомним, для определения места под строительство образовательного учреждения была сформирована межведомственная комиссия. Она должна была рассмотреть три предложенных земельных участка. Эта работа комиссией проведена. Своё мнение члены межведомственной комиссии, в состав которой вошли и представители общественности, высказала на состоявшемся совещании. Под строительство школы рекомендован участок между домами №№ 7, 9 и 11 по ул Гаджиева и склоном к ул.Северная Застава.
Далее предложенный участок отправлен на согласование в региональные Министерства строительства и образования.
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Сергей
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Семен
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sosed51
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