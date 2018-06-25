Флотскую столицу украсят 500 деревьев и 400 кустарников

В ЗАТО г.Североморск начались работы по высадке зелёных насаждений. Первые 20 кустов спиреи были посажены волонтерами и сотрудниками администрации возле Военно-мемориального кладбища.

Сегодня, 25 июня, будет посажено 100 деревьев и 75 кустов на улицах Сафонова, Ломоносова, Северная Застава, а также в посёлке Североморск-3.

Планируется, что всего в период проведения кампании по озеленению будет произведена высадка около 500 деревьев и 400 кустарников.