Мурманская область. Арктика25.06.18 07:10
Флотскую столицу украсят 500 деревьев и 400 кустарников
В ЗАТО г.Североморск начались работы по высадке зелёных насаждений. Первые 20 кустов спиреи были посажены волонтерами и сотрудниками администрации возле Военно-мемориального кладбища.
Сегодня, 25 июня, будет посажено 100 деревьев и 75 кустов на улицах Сафонова, Ломоносова, Северная Застава, а также в посёлке Североморск-3.
Планируется, что всего в период проведения кампании по озеленению будет произведена высадка около 500 деревьев и 400 кустарников.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 284 человека
-
Последние комментарии
Volk
22.06.18 12:21
А когда депутаты пенсионную реформу будут обсуждать? Что, решили не напрягаться перед отпуском?
Вера
21.06.18 21:26
чтоб рассмотреть все обращения, Минтруду надо штат увеличить в несколько раз, сомневаюсь, что они захотят взять людей предпенсионного возраста. К льготной категории надо отнести всех, кто связан с фи
Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
-Скоро в эфире14:30Мультфильмы (0+)15:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:30«Куда приводят понты». Документальный фильм (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на белокочанную капусту, репчатый лук и картофель продолжают «радовать» северян-PRO ВалютуКурс евро снизился на 41 копейку, доллара – почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуВ филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыУ нарушителей ПДД штрафы с карт будут улетать с «ветерком»