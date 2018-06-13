ФНПР: пенсионной реформе мешают хилые мужики-россияне, конфликт поколений и нищие работяги

Федерация независимых профсоюзов России направила письмо в адрес заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой в связи с активным обсуждением в средствах массовой информации вопроса о повышении пенсионного возраста.

ФНПР считает, что при сегодняшних темпах экономического роста в России отсутствуют необходимые условия для повышения пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста может привести к серьёзным социальным проблемам.

Одной из причин, по мнению экспертов ФНПР, «является состояние здоровья населения. Средняя продолжительность активной жизни, дающей возможность выполнять трудовые функции в старших возрастах у нас в стране ниже, чем у многих развитых стран. Особенно это касается мужского населения, 43 процента которого не доживает до 65 лет.

Профлидеры отмечают в письме и конфликт поколений: «трудоустройство является проблемой для молодого поколения и лиц старшего возраста».

В письме отмечается, что «до настоящего времени существенно не изменена политика в области доходов работающих. Число людей, которых можно было бы отнести к так называемому «среднему классу» не растёт. По-прежнему высокий процент работающих бедных».

ФНПР пришло к выводу, что «повышение пенсионного возраста и объединение социальных фондов не являются первоочередными задачами и не гарантируют декларируемого эффекта без решения вышеперечисленных проблем».

«Основной задачей предлагаемых новаций реформаторы считают экономию госбюджетных ресурсов, а не улучшение деятельности системы и повышение на этой основе защищённости работающего населения и пенсионеров», констатирует председатель ФНПР М. Шмаков, подписавший письмо Татьяне Голиковой.