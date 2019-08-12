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Мурманская область. Арктика12.08.19 17:20

ФНПР выступает за сокращение рабочей недели при сохранении прежней зарплаты

По данным Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) работодатели переходят на трёх- или четырёхдневку ради сокращения расходов на оплату труда. ФНПР считает сокращение рабочей недели позитивной инициативой, если только ежемесячный доход работников предприятий не будет снижен.

«Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учётом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», -сообщила заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Елена Косаковская, комментарий которой поступил в «Интерфакс».

По её словам, ряд российских работодателей стараются реализовать эту идею, чтобы сэкономить по статье расходов на оплату труда своих работников.

«В нашей стране пока предприятия переходят на четырёхдневную или трёхдневную рабочую неделю не из лучших побуждений. Это происходит в связи с финансовыми трудностями и влечет существенное сокращение зарплаты работников», - сказала Косаковская.

В целом, как отмечают в ФНПР, высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. «Показательно, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития, а в целом, продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается», - считают в профобъединении.

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