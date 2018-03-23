ФНС России предупреждает о появлении новых мошеннических сайтов-клонов

Во Всемирной паутине появились новые мошеннические клоны официального сайта ФНС России, на которых предлагается получить налоговую компенсацию.

Ранее ФНС России уже предупреждала об аналогичной схеме. И тогда подставной сайт был заблокирован. Однако мошенники создали новые.

Страница, ссылка на которую пользователи получают через социальные сети или смс-сообщения, представляет собой копию одного из разделов сайта ФНС России. Предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером. На деле документ с такими реквизитами не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку «Получить компенсацию», пользователь попадает на страницу, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты.

ФНС России обращает внимание, что служба не занимается подобными рассылками и электронное взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через «Личный кабинет налогоплательщика». Чтобы получить доступ к сервису необходимо один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль. В «Личном кабинете» можно узнать о задолженности или переплате и прояснить любые налоговые вопросы. При оплате онлайн пользователь переадресуется на страницу того банка-партнера ФНС России, который сам выберет.