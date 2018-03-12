ФНС России предупреждает о создании мошеннического сайта-клона

ФНС России предупреждает о появлении мошеннического сайта-клона Налоговой службы, на котором предлагается получить налоговую компенсацию. Страница представляет собой копию одного из разделов сайта ФНС России.

Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером, но который на самом деле не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку «Получить компенсацию», пользователь попадает на страницу, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты.

Мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. ФНС России обращает внимание, что электронное взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через «Личный кабинет налогоплательщика».