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Мурманская область. Арктика06.04.18 11:02

Фольклорный ансамбль «Беломорье» приглашает мурманчан на концерт «По загороду поморы», посвященный 40-летию коллектива

8 апреля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им С.М. Кирова  состоится выступление фольклорного ансамбля «Беломорье».

Концерт пройдёт в формате «мини-фестиваля». Гостями встречи станут ведущие коллективы Мурманской области, которые за годы своей деятельности внесли яркую лепту в развитие поморской культуры региона: старейшие поморские хоры из сел Териберки и Варзуги, фольклорный хор из посёлка Умбы, фольклорный ансамбль «Поморочка» из поселка Зеленоборского и ансамбль фольклорной песни «Долинушка» из города Апатиты.

Участники коллектива «Беломорье» подготовили несколько новых произведений, которые должны понравиться и мурманчанам, и гостям города. Всех, кто интересуется традиционной культурой во всём её многообразии и великолепии, фольклорный ансамбль приглашает на этот «мини-фестиваль» поморской песни, где гости Дворца культуры не только получат заряд энергии, отдохнут душой, но и узнают много нового о народной культуре.

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Последние комментарии

art
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Иван
06.04.18 00:22
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Аноним
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Это же надо такой бред нести. Когда в прокуратуре работал, что то такую охинею не нес. А ведь люди слушают и верят, вот потом и начинается паника у народа на ровном месте из за таких программ.
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