Фольклорный ансамбль «Беломорье» приглашает мурманчан на концерт «По загороду поморы», посвященный 40-летию коллектива

8 апреля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им С.М. Кирова состоится выступление фольклорного ансамбля «Беломорье».

Концерт пройдёт в формате «мини-фестиваля». Гостями встречи станут ведущие коллективы Мурманской области, которые за годы своей деятельности внесли яркую лепту в развитие поморской культуры региона: старейшие поморские хоры из сел Териберки и Варзуги, фольклорный хор из посёлка Умбы, фольклорный ансамбль «Поморочка» из поселка Зеленоборского и ансамбль фольклорной песни «Долинушка» из города Апатиты.

Участники коллектива «Беломорье» подготовили несколько новых произведений, которые должны понравиться и мурманчанам, и гостям города. Всех, кто интересуется традиционной культурой во всём её многообразии и великолепии, фольклорный ансамбль приглашает на этот «мини-фестиваль» поморской песни, где гости Дворца культуры не только получат заряд энергии, отдохнут душой, но и узнают много нового о народной культуре.