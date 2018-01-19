Фольклорный ансамбль «Одеянка» стал победителем Международного конкурса искусств «Золотой бриз»

С 15 по 25 декабря 2017 года в Омске в рамках Международного проекта «Золотая Сибирь – Свет талантам Земли» прошёл VI Международный конкурс искусств «Золотой бриз».

Участники конкурса – солисты, ансамбли, оркестры, хоровые коллективы состязались в номинациях вокал, хоровое пение, инструментальный жанр и хореография. Мурманскую область представил фольклорный ансамбль «Одеянка» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

По итогам работы жюри фольклорному ансамблю «Одеянка» был вручен диплом лауреата 1 степени в номинации «Народный вокал». Ансамбль в своем творчестве продолжает песенно-танцевальные традиции поморов. Негромкие спокойные распевы и зажигательные игры, хороводы и танцы, рождественские колядки и заклички на Масленицу помогают детям и молодым людям приобщаться к народному творчеству.