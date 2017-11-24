Фольклорный праздник «Русская ярмарка» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

26 ноября Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает маленьких читателей и их родителей на фольклорный праздник «Русская ярмарка».

С давних пор у русского народа был обычай устраивать весёлые ярмарочные праздники с забавными представлениями. Библиотекари приготовили настоящую ярмарку фольклора с пословицами и поговорками, со смешными небылицами, с играми-потехами, с танцами и песнями. Ребят ждёт встреча с веселым ярмарочным героем - Петрушкой. Он загадает хитрые загадки, проведет конкурсы и устроит шумовой оркестр из народных инструментов. В конце праздника всех участников ожидает театральный сюрприз – представление-импровизация по сказке «Курочка Ряба».