Фонд «АТР АЭС» выделил 4,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов жителей Полярных Зорь

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») выделил 4,5 миллиона рублей на реализацию проектов города спутника Кольской АЭС в 2018 году в рамках конкурса социально значимых проектов.

«Все проекты, признанные победителями, направлены на социальное и инфраструктурное развитие территорий расположения атомных станций: модернизацию и оснащение школ, детских садов, учреждений культуры и досуга; поддержку пенсионеров, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями; проведение массовых культурных и спортивных мероприятий для жителей всех наших городов», – прокомментировал итоги конкурса первый заместитель Генерального директора по корпоративным функциям Концерна «Росэнергоатом», председатель конкурсной комиссии Джумбери Ткебучава.

Деньги получили местные общественные организации, многие годы собственными силами реализующие различные социально значимые проекты. Всего жюри конкурса одобрило 6 общественных инициатив в г. Полярные Зори, направленных на воспитание подрастающего поколения и благоустройство территории города атомщиков.

Местные ветераны-ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС - Полярнозоринская общественная организация «Чернобыль-Атом» – получила 460 тысяч рублей на реализацию проекта «Юный пешеход в городе атомщиков», предполагающего создание в городском парке игровой площадки, своего рода - автогородка, где дети смогут в игровой форме изучать правила дорожного движения.

Ещё одна старая задумка полярнозоринских чернобыльцев – привести в порядок стелу, расположенную на въезде в г. Полярные Зори со стороны Кольской АЭС. Проект «Яркие зори» предполагает реконструкцию главного символа города и оценивается в 1 млн 660 тыс. рублей. Часть этой суммы, 460 тысяч рублей, ликвидаторам-чернобыльцам уже выделил Общественный совет «Росатома» также в виде гранта. И вот недостающие 1 млн 200 тысяч рублей получены благодаря поддержке Фонда «АТР АЭС». Скоро 20-метровая светящаяся стела, возведенная в городе атомщиков в середине 80-х, будет оснащена современной и экономичной системой подсветки.

Детский сад № 7 «Гнездышко» выступил с предложением провести в Полярных Зорях фестиваль сценических искусств для детей с ограниченными возможностями здоровья. В саду, специализирующемся на воспитании таких ребятишек, благодаря поддержке Кольской АЭС создана очень хорошая материально-техническая база - современное медицинское оборудование, квалифицированный персонал. Но праздник, который стремятся устроить для своих воспитанников сотрудники садика, поможет реабилитации деток не меньше, чем самый современный медицинский уход. На приобретение мультимедийного оборудования для фестиваля музыкальных инструментов и сценических костюмов Фонд «АТР АЭС» выделил 490 тысяч рублей.

Ещё один грант в 900 тысяч получила старейшая полярнозоринская общеобразовательная школа. СОШ № 3, носящая имя ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Булганина, которая давно планировала возродить школьный зал боевой славы. Школьный проект «Летопись великой Победы» также предусматривает изготовление и установку мемориальных знаков на воинских захоронениях в посёлках Зашеек и Африканда.

Сотрудники «Информационно-методического кабинета работников образования г. Полярные Зори», продвигающие проект «Городская мастерская» по проектированию и производству арт-объектов городской инфраструктуры, получили на реализацию своей задумки 800 тысяч рублей. И 680 тысяч рублей на создание общественно-культурного центра получил Полярнозоринский энергетический колледж. Площади под современный киноклуб, выставочную галерею и лекторий с коворкинг-пространством выделит колледж, а приобрести необходимое оборудование помогут средства Фонда «АТР АЭС», сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.