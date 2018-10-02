Фонд капремонта - пять лет реальных дел

2 октября НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» отмечает пять лет со дня своего создания.

Ежегодно в Мурманской области увеличивается количество многоквартирных домов, охваченных капитальным ремонтом. С начала действия региональной программы в 876 жилых зданиях выполнено 1474 видов работ: ремонт крыш, фундаментов, подвальных помещений, фасадов, ВДИС, замена лифтового оборудования. Отдельный вид работ - разработка проектной документации.

В общем рейтинге выполненных видов работ (по данным на 01.10.2018) первое место занимает замена лифтового оборудования – введено в эксплуатацию 368 подъемников. На втором месте капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем – работы завершены в 320 жилых зданиях. Также чаще всего в Заполярье ремонтируют крыши и фасады - за счет средств Фонда установлено 283 новые крыши, обновлены фасады 100 многоквартирных домов.

В 2017 году региональный оператор приступил к капитальному ремонту домов со статусом «объекты культурного наследия», расположенных в городе-герое Мурманске. В исторических зданиях меняют инженерные коммуникации, лифты, обновляют крыши и восстанавливают фасады. Один из ярких примеров - 11-й дом на улице Челюскинцев, который после капитального ремонта стал выделяться среди серых многоэтажек. Такое колористическое решение горожанам пришлось по душе.

- Смотрю, как город меняется, очень радуюсь этому, - говорит Валентин Петров, мурманчанин. - Особенно таким ярким оттенкам, которые поднимают настроение в наши северные будни.

Региональный оператор несёт ответственность перед собственниками и за отремонтированные дома, и за те, работы в которых продолжаются.

Мониторинг качества и соблюдения сроков выполнения работ осуществляет технический заказчик – Фонд; органы местного самоуправления, в случае заключения с НКО «ФКР МО» договора о передаче функций техзаказчика; представители стройконтроля, регионального Минэнерго и ЖКХ, Комитета по культуре и искусству Мурманской области (в отношении ОКН), а также собственники. Гарантия на выполненные работы – 5 лет.

За время действия программы капремонта более 90 тысяч северян улучшили свои жилищные условия.

Наша справка:

В настоящее время в долгосрочную региональную программу на 2014-2043 включено 6278 многоквартирных домов общей площадью 22 164,47 тысячи кв. метров;

В Мурманской области 5865 многоквартирных домов (93%) формируют Фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в так называемом «общем котле».

Остальные 413 (7%) формируют Фонд капитального ремонта на специальных счетах.