Фонд капремонта: краткосрочный план реализации программы капитального ремонта в Мурманской области в 2018 году выполнен на 94,5%

Сегодня на заседании правительства Мурманской области о проделанной за 2018 год работе отчитался генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Александр Юрченко. По словам руководителя регионального оператора, в краткосрочный план капитального ремонта в прошлом году было включено 329 многоквартирных домов, в 311 домах работы завершены. Таким образом, исполнение плана составило 94,53% – это лучший показатель реализации программы за пять лет работы Фонда.

Все без исключения причины невыполнения плана детально разобраны и устраняются. Так, в доме №10 по улице Володарского в Мурманске ремонтные работы перенесли из-за случившегося в одной из квартир крупного пожара – после ЧС в здании требуется замена перекрытий; до конца текущего года все запланированные работы будут завершены. По нескольким домам сроки исполнения договоров сорваны по вине подрядных организаций, в отношении которых Фондом ведется претензионная работа.

Всего за 2018 год, отметил в своем докладе Александр Юрченко, выставлено претензий на сумму 12 млн рублей, общий размер выплаченных подрядными организациями штрафов составил 6,1 млн рублей.

Директор Фонда капремонта отдельно остановился на объектах культурного наследия в городе Мурманске, капитальный ремонт которых завершился в 2018 году. В краткосрочный план было включено 27 исторических зданий, из них на трех объектах ремонтировались только крыши, на восьми – производился ремонт и крыш, и фасадов, на шестнадцати – обновляли только фасады. Основной объем запланированных работ выполнен, ремонт четырех домов – № 65, 80 и 94 по проспекту Ленина и № 2/12 по улице Володарского – перенесён на 2019 год. По каждому такому «переходящему» дому разработана «дорожная карта» с указанием жестких сроков завершения работ и ответственными за их соблюдение лицами.

С целью проверки соблюдения проектной технологической методики и определения состава используемого материала специализированной организацией из Санкт-Петербурга проведена экспертиза качества фасадных работ на домах, являющихся объектами культурного наследия. Строительно-химическое исследование показало, что отделочный слой фасадов соответствует установленным требованиям.

Говоря о результатах работы Фонда, Александр Юрченко озвучил показатели реализации программы по ускоренной замене лифтового оборудования в Мурманской области. На сегодняшний день трехгодичный план (2017-2019 гг.) выполнен на 95,5%. Из запланированных к замене 376 лифтов установлено 359, работы по замене оставшихся 17 лифтов продолжаются в ЗАТО Александровск, Мончегорске и Кировске.

Активно ведётся работа и по реализации краткосрочного плана 2019 года. В 226 домах запланирован ремонт подвальных помещений, фундаментов, внутридомовых инженерных систем, крыш и фасадов, замена лифтов, отдельный вид работ – разработка проектной документации.

По программе 2019 года капитальный ремонт завершен в 31 жилом доме, на 34 объектах подрядные организации приступили к работе, проводятся электронные аукционы на разработку проектной документации и строительно-монтажные работы.

Один из показателей доверия граждан к системе капитального ремонта – высокий уровень собираемости взносов. Как отметил в своём докладе руководитель регионального оператора, по итогам 2018 года процент собираемости составил 91,75%.

В отношении собственников, которые не платят взносы в Фонд капремонта, активизирована работа по взысканию задолженности. Так, в 2018 году направлено 2380 заявлений на вынесение судебных приказов на общую сумму 23,81 млн рублей.

Оплатить квитанции за капитальный ремонт без комиссии жители Мурманской области могут в операционных офисах и банкоматах ОАО «Россельхозбанк». В муниципальных образованиях, в которых отсутствуют филиалы и подразделения «Россельхозбанка», платежи без дополнительных трат принимает «Почта России».

Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями с марта текущего года ПАО «Почта банк» также ведёт прием взносов за капитальный ремонт без комиссии.

Губернатор Марина Ковтун, отметив хорошую работу регионального оператора в прошедшем году, подчеркнула, что полное завершение планов капитального ремонта и дальнейшая судьба отремонтированных домов зависит от сознательной и согласованной работы всех заинтересованных сторон, и не в последнюю очередь – собственников жилья. Глава региона призвала земляков по-хозяйски относиться к жилому фонду.