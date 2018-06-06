Фонд капремонта в мае «налегал» на замену лифтового оборудования

В мае 2018 года за счёт средств регионального Фонда капремонта в 30 домах выполнили работы по замене лифтового оборудования, ремонту крыш и внутридомовых инженерных систем. В частности, крыши отремонтировали в Мурманске, а также в Кандалакшском районе на 9 жилых зданиях. В Апатитах на ул. Бредова, 30 капитально отремонтировали систему электроснабжения.

Как сообщает пресс-служба Фонда, по видам выполненных работ в мае лидирует замена лифтового оборудования. Так, в 20 многоквартирных домах, расположенных в Мурманске, Североморске, Полярных Зорях, Ревде, заменили 33 подъемника. По информации Северо-Западного управления Ростехнадзора - 10 лифтов введены в эксплуатацию.

Предшествует запуску лифтов ряд обязательных процедур. Напомним, новые «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, утвержденные постановлением правительства РФ от 24.06.2017 № 743», вступили в силу 30 августа 2017 года. После завершения работ по замене лифтового оборудования и приёмки рабочей комиссией, организация, осуществляющая управление многоквартирным домов, направляет в Ростехнадзор письменное уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объекта. В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представитель РТН выезжает на объект. По результатам контрольного осмотра, при отсутствии замечаний у специалистов ведомства, лифтовое оборудование запускают.

Специалисты ФКР обращают внимание собственников квартир на то, что новые пассажирские лифты имеют электронную систему управления, поэтому важно соблюдать правила пользования - их нарушение влечёт за собой блокировку движения кабины. Например, если неоднократно задерживать двери лифта рукой или ногой, механизм воспринимает такое вмешательство пассажира, как поломку, и лифт останавливается. Чтобы дверь не закрывалась, достаточно нажать специальную кнопку для открывания дверей («»).