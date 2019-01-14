Фонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей

Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2019 года составил 4 трлн 36,048 млрд рублей, что эквивалентно 58,097 млрд долларов, говорится в сообщении Минфина. Месяцем ранее, на 1 декабря, ФНБ составлял 4 трлн 567,747 млрд рублей (68,549 млрд долларов). Таким образом, в последний месяц ушедшего года его объём снизился на 531,699 млрд рублей.

На отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России на 1 января размещено 15 млрд 261,7 млн долларов, 13 млрд 411,8 млн евро, 2 млрд 601,7 млн фунтов стерлингов.

Для обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ в декабре часть средств ФНБ на счетах в Банке России - 4,388 млрд долларов, 3,859 млрд евро и 771 млн фунтов стерлингов - была реализована за 648,2 млрд рублей. Эти средства были зачислены на счёт по учёту средств федерального бюджета в валюте РФ.

Это второе в 2018 году перечисление средств фонда на сбалансированность ПФР. Первое было проведено в ноябре, когда часть средств ФНБ была реализована за 460 млрд рублей. Таким образом, в совокупности на финансирование дефицита Пенсионного фонда в 2018 году из Фонда было направлено 1,108 трлн рублей.