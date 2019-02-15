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Мурманская область. Арктика15.02.19 08:30

Фонд по поддержке социальных проектов начнёт работу с предпринимателями Мурманской области

На полях Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Марина Ковтун и директор Фонда по поддержке социальных проектов Евгения Шохина подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о сотрудничестве в социальной сфере, в первую очередь по поддержке и развитию социального предпринимательства на территории Мурманской области.

Как отмечено в тексте соглашения, правительство Мурманской области и Фонд намерены совместно решать такие задачи, как увеличение количества социальных проектов и социального эффекта от их деятельности; развитие культуры социального предпринимательства; инфраструктурное развитие среды социальных проектов и масштабирование лучших практик; обеспечение социальных предпринимателей бизнес-навыкам; повышение доступности финансирования для реализации социальных проектов.

Заключение соглашения с Фондом поддержки социальных проектов является серьёзным шагом вперед в развитии института социального предпринимательства в регионе, отметила Марина Ковтун.

«Развитие социального бизнеса входит в число основных приоритетов госпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области. Мы реализуем ряд мер в этой сфере, включая информационную, консультационную, финансовую и имущественную поддержку. Однако совершенно ясно, что основной проблемой для любого предпринимателя является поиск финансовых ресурсов для реализации своих проектов. Особенно это справедливо для социального бизнеса, поскольку он несёт дополнительную нагрузку помимо задачи извлечения прибыли. В этом отношении привлечение федеральных институтов финансирования, таких как Фонд по поддержке социальных проектов, является для нас большим подспорьем», – подчеркнула губернатор.

 

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