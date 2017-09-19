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Мурманская область. Арктика19.09.17 17:17

Фонду капремонта разрешат проводить внеплановый ремонт при ЧС

Сегодня в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. Депутаты рекомендовали думе принять в первом чтении законопроект, вносящий изменения в региональную нормативную базу, регулирующую вопросы деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Так, новым является положение о возможности проведения за счёт средств фонда внепланового ремонта, то есть, без включения объекта в краткосрочный план реализации профильной программы. Норма будет применяться в том случае, если дом или его коммуникации пострадали в результате аварии или возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной техногенным или природным фактором. В законопроекте также обозначены условия, при которых функции технического заказчика капитального ремонта могут осуществляться органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и (или) муниципальным бюджетным и казенным учреждением. Для этого руководству муниципалитета необходимо будет направить в Фонд капремонта официальное обращение и заключить с ним договор. Эти и другие новшества обусловлены изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ.

Комитет также поддержал законодательную инициативу областного Минэка «О реализации отдельных положений Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества» на территории Мурманской области». Проект закона призван определить полномочия органов госвласти Мурманской области в сфере приграничного сотрудничества, установить порядок согласования договоров о приграничном сотрудничестве муниципальных образований региона с муниципалитетами сопредельных государств и порядок регистрации таких договоров. Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

 

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